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Giriş Tarihi: 23.1.2024 19:47

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

AA
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. RAMS Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak.

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Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
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