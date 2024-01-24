Adana Demirspor, Edouard Michut’un bonservisini aldı

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'un Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralık olarak transfer ettiği Edouard Michut'un sözleşmesindeki detay ortaya çıktı. Mavi Şimşekler, Michut'un bonservisini almaya hak kazandı.

Adana Demirspor'da PSG'den satın alma opsiyonu ile kiralanan Edouard Michut, Mavi-Lacivertli formayla ilk 11'de 7 maça çıktı. 20 yaşındaki Fransız orta sahanın sözleşmesinde opsiyonun geçerli olabilmesi için 7 maçta en az 45 dakika oynar maddesi vardı.

Mavi-Şimşekler, oyuncunun ikinci satışından pay ile Edouard Michut'un bonservisini aldı. PSG altyapısında yetişen Edouard Michut geçen sezonu İngiltere Championship takımı Sunderland'de kiralık geçirdi. Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'un yolunu tutun Michut, Mavi Şimşekler'de 7'si ilk 11, 11 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist yaptı. (Ajansspor)