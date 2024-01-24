Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, sonuna kadar savaştı

Ivo Vieira, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Portekizli teknik direktör, "İki kez geriye düştüğümüz maçta beraberliği yakaladık. Oyuncularım, mücadeleyi bırakmadı sonuna kadar savaştı. Böylece golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri değerlendiren Vieira, "İki tane yeni transfer yaptık. Bu arkadaşlar bize yardımcı olmak için geldiler. Bunu da şu an yapıyorlar. 2-3 transfer yaparsak daha güçlü olacağız ve ligde kalacak bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.