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Giriş Tarihi: 24.1.2024 13:18

Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, sonuna kadar savaştı

AA
Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, sonuna kadar savaştı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, yeni transferlerin takıma yardımcı olduğunu söyledi.

Ivo Vieira, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Portekizli teknik direktör, "İki kez geriye düştüğümüz maçta beraberliği yakaladık. Oyuncularım, mücadeleyi bırakmadı sonuna kadar savaştı. Böylece golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri değerlendiren Vieira, "İki tane yeni transfer yaptık. Bu arkadaşlar bize yardımcı olmak için geldiler. Bunu da şu an yapıyorlar. 2-3 transfer yaparsak daha güçlü olacağız ve ligde kalacak bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

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Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, sonuna kadar savaştı
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