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Giriş Tarihi: 24.1.2024 13:25

Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlığına adaylığını açıkladı

AA
Trabzonspor’da Mahmut Ören, divan başkanlığına adaylığını açıkladı

Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Mahmut Ören yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Birlik ve beraberliğini pekiştirerek, kulübümüzün kuruluş felsefesine, temel ilkelerine ve geleneklerine sahip çıkma hedefi ile divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Ören, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

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Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlığına adaylığını açıkladı
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