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Giriş Tarihi: 25.1.2024 09:58

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a Bernardeschi önerisi

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a Bernardeschi önerisi

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Beşiktaş’a, Amerika Kıtası’ndan flaş bir öneri geldi. İtalya’yla EURO 24’e katılmak için Avrupa’ya dönmek isteyen Toronto’nun 29 yaşındaki hücumcusu Federico Bernardeschi, Beşiktaş’a teklif edildi.

Beşiktaş, ara transfer döneminde gaza bastı. Teknik direktör Fernando Santos ve Samet Aybaba'nın oluşturduğu liste üzerinden çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetimine, menajerlerden de adeta yağmur gibi oyuncu önerisi yağıyor!

Kara Kartal'a son olarak iletilen ismin, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi'nin olduğu bildirildi. 2 sene önce İtalya Serie A devi Juventus'tan Toronto'ya geçiş yapan 29 yaşındaki futbolcu, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat hem de sağ açıkta görev yapabilen 1,83'lük yıldız, 10 numarada başarılı bir şekilde forma giyebiliyor.

Bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla görev almak isteyen Bernardeschi'nin, teknik direktör Luciano Spalletti'yle görüştüğü bildirildi. Spalletti'nin listesinde yer alabilmek için Avrupa'ya dönmek isteyen deneyimli oyuncu, yarım dönemde başarılı bir performans ortaya koyup ardından EURO 24 bileti almayı hedefliyor. İtalya'dan da talipleri olan deneyimli hücumcu için Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği karar bekleniyor. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a Bernardeschi önerisi
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