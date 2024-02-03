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Giriş Tarihi: 3.2.2024 11:21

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da iki mevkide belirsizlik var

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da iki mevkide belirsizlik var

Beşiktaş'ta sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde belirleyen Fernando Santos, Demir Ege konusunda karar vermedi. Muleka ile Cenk arasındaki tercihini de henüz yapmadı.

Son üç maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alırken, gol dahi atamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Trabzonspor'a karşı sahaya çıkaracağı 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. Kart cezası biten Mert Günok, kaleyi yeniden devralacak. Siyahbeyazlılarda savunma dörtlüsünün Svensson, Necip, Colley ve Bakhtiyor'dan oluşturulması beklenirken önlerinde ise Amartey'in ön libero olarak forma giyeceği belirtildi.

Merkezde Amir, Salih ve Chamberlain'in yokluğunda Gedson oynayacak. Santos bu mevkii için Demir Ege Tıknaz'la ilgili kararını henüz vermedi. Sakatlığı geçen Semih Kılıçsoy 11'e dönecek, Rashica da kesin olarak başlangıç kadrosunda yer alacak. Portekizli çalıştırıcı, santrforda ise Jackson Muleka ile Cenk Tosun arasındaki seçimini bugün netleştirecek.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da iki mevkide belirsizlik var
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