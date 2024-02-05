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Giriş Tarihi: 5.2.2024 08:04 Son Güncelleme: 5.2.2024 08:34

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal’a İngiliz kule geldi: Joe Worrall

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal’a İngiliz kule geldi: Joe Worrall

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın 27 yaşındaki stoperi Joe Worrall’ı bedelsiz olarak kiraladı. 1.90’lık oyuncu, 600 bin Euro kazanacak.

Stoper takviyesi için uzun süredir çalışma halinde olan ve listesindeki birçok isimden sonuç alamayan Beşiktaş, aradığı stoperi sonunda Ada'da buldu. Siyah-Beyazlılar, Nottingham Forest'ın İngiliz oyuncusu Joe Worrall'ı renklerine bağladı.

Bir süre önce gündeme gelen ancak ilk etapta kulübünün istekleri nedeniyle anlaşma sağlayamayan Kartal, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından bir kez daha girişimde bulundu. Görüşmede satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde anlaşma sağlandı.

Bu transferde kiralama bedeli vermeyecek olan Beşiktaş, 1.90'lık oyuncuya ise 600 bin Euro maaş ödeyecek. Yapılan kontratta zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Siyah-beyazlılar, Worrall için kararını sezon sonu verecek.

JOE WORRALL KİMDİR?
Nottingham Forest altyapısında yetişen Joe Worrall, bu kulübün haricinde Dag&Red ile Rangers formaları giydi. İngiltere U20 ve U21 milli takımlarında da toplam 7 kez boy gösteren 190 boyundaki sağ ayaklı oyuncu, A Takım'da ise şans bulamadı. 27 yaşındaki stoper, kariyerinde 271 karşılaşmaya çıkarken 7 gol kaydetti. 2 defa kırmızı kart gördü, 34 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal’a İngiliz kule geldi: Joe Worrall
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