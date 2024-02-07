Son dakika Beşiktaş haberi: Joe Worrall’ın boyu 1.90 ama ağır stoper değil

Beşiktaş'ın, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Joe Worrall'ı, Nottingham News Genel Yayın Yönetmeni Lee Clarke SABAH SPOR'A anlattı. İşte Clarke'ın Worrall değerlendirmesi: "İki taraf için de iyi bir transfer. Nottingham'da yeni teknik direktör Nuno Espirito ile yıldızı bir türlü barışmadı. Ligde tercih edilmedi, sadece kupada forma giyebildi. Takımdaki yerini, yeni transferlerden Murillo Santiago'ya kaptırdı. Onun için Beşiktaş'ta iyi bir performans gösterip kendini kanıtlaması gerekiyor."



ATMOSFER NEDENİYLE BASKI HİSSEDEBİLİR



"Worrall, çalışkanlığı ve enerjisiyle fark yaratır. 1.90 cm'lik boyuna rağmen ağır bir stoper değil, topa sahip olma konusunda oldukça istikrarlı bir grafiğe sahip. Nottingham'da zaman zaman topla çıkışları oluyordu. Ancak Beşiktaş gibi çılgın bir taraftarı olan kulübün atmosferine alışık değil. Baskı anlamında bu onun için sorun olabilir. Daha gençken iki kez kiralık olarak başka takımlara verildi ancak şimdi 27 yaşında, kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor."

