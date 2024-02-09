BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Renato Sanches hala kararsız

Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldız Renato Sanches için sıcak gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar, Renato Sanches'in kiralık oynadığı Roma'dan sonra PSG'yi de transferde ikna etti ancak Portekizli oyuncunun geleceği adına halen kararsız olduğu ifade edildi.

Fransa'dan Sports Zone'un haberine göre PSG ile Beşiktaş, Sanches'i kiralama konusunda anlaşmaya vardı. İl Tempo'nun haberine göre ise Portekizli orta saha oyuncusu Sanches'in Roma'dan ayrılmakta kararsız kaldığı ifade edildi. Bu sezon Roma formasıyl 9 resmi maça çıkan Renato Sanches bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

