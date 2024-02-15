Dries Mertens 7. golünü kaydetti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray Rams Park'ta Çekya takımı Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti. 60. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından topla buluşan Mertens'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.