Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Joe Worrall kararı!

Ara transferin son bölümünde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Beşiktaş, sezon sonu için de kadro çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da Joe Worrall konusunda da erken bir şekilde karara varıldı.

KİRALIK OLARAK GELMİŞTİ

Beşiktaş, ara transfer döneminde Joe Worrall'ı Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattı. Kiralama bedeli olarak İngiliz ekibine bir ücret ödemeyecek Beşiktaş, 27 yaşındaki savunmacıya ise sezonun kalan bölümü için 600 bin Euro maaş ödeyecekti. Siyah-Beyazlılar'ın Worrall'ın bonservisi için bir satın alma opsiyonu da bulunuyor.

İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Joe Worrall, Beşiktaş formasını ilk kez Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor deplasmanında son dakikada oyuna girerek giymişti. O karşılaşmada çok kısa süre sahada kalan İngiliz oyuncu, Kayserispor deplasmanında ilk lig maçına çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Worrall, 90 dakika sahada kalmıştı.

Golsüz berabere biten Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika görev yapan Joe Worrall, yönetimin gözünde ilk sınavı başarıyla geçti. Yönetimin, deneyimli İngiliz stoperin bonservisinin alınması için şimdiden görüşünün olumlu olduğu ifade edildi. (Fanatik)