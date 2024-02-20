En değerlisi Ferdi Kadıoğlu

Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'deki 25 yaş altı futbolcuların tahmini transfer değerlerini gözler önüne serdi. İlk 5'in yayınlandığı listede Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 oyuncu yer aldı. Sarı-lacivertlilerin yükselen yıldızıBu sezon Fenerbahçe'de 12 gol-13 asistlik performansla adından söz ettiren Sebastian Szymanski, 20.8 milyon Euro değerle ikinciliğe yerleşti. Son dönemde formunu artıran Galatasaray'dan Tete (16.7 milyon Euro) adını 3.'lüğe yazdırırken onu, takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz (16.5) takip etti.