Chamberlain Nisan ayını bekliyor!

Bir süre daha forma giyemeyecek olan İngiliz futbolcunun lisansının çıkarılması ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. Üst adale yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Chamberlain'in sezonu kapattığı ileri sürülmüş ve yönetimin İngiliz yıldızın lisansını askıya almak istediği belirtilmişti. Sahalara erken dönme umudu taşıyan İngiliz futbolcunun, lisansının askıya alınmasını bu sebeple istemediği ve "Nisan ayında sahalara dönebilme ihtimalim var. Dolayısıyla sezonun son bölümüne yetişebilirim" dediği öğrenildi.