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Giriş Tarihi: 21.2.2024 10:59

Chamberlain Nisan ayını bekliyor!

Chamberlain Nisan ayını bekliyor!

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Oxlade Chamberlain hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bir süre daha forma giyemeyecek olan İngiliz futbolcunun lisansının çıkarılması ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. Üst adale yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Chamberlain'in sezonu kapattığı ileri sürülmüş ve yönetimin İngiliz yıldızın lisansını askıya almak istediği belirtilmişti. Sahalara erken dönme umudu taşıyan İngiliz futbolcunun, lisansının askıya alınmasını bu sebeple istemediği ve "Nisan ayında sahalara dönebilme ihtimalim var. Dolayısıyla sezonun son bölümüne yetişebilirim" dediği öğrenildi.

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Chamberlain Nisan ayını bekliyor!
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