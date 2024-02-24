Beşiktaş, Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı

Siyah-beyazlı kulübün Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç sağ bek Arda Berk Özüarap ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."