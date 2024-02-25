SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi siftah peşinde! Rakip İstanbulspor

Son oynanan ve 2-0 kazanılan Konyaspor maçında uzaktan şutlarıyla sık sık kaleyi deneyen Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi, kendisine hedef koydu. Bugün İstanbulspor karşısında 11'de sahaya çıkacak olan Arnavut orta saha, ağları sarsarak siftah yapmayı istiyor. Siyah-Beyazlı ekipte 2 karşılaşmada sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Legia Varşova'da bu sezon 9 gol kaydetmişti. Tayyip Talha ve Ante Rebic ise kadroya alınmadı.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Mehmet, Bartu, Coly, Ali, Vefa, Vorobjovas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Zaynutdinov, Al-Musrati, Salih, Ghezzal, Muçi, Rashica, Cenk
DERBİ ÖNCESİ KART ALARM
Bu arada Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Necip, Svensson, Masuaku, Amartey, Gedson, Zaynutdinov, Semih ve Demir Ege, kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.