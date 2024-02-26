Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred dönene kadar Mert Hakan

Kanarya'nın çıkıştaki ismi Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçı ile bu sezon ilk kez 11'de şans bulurken, ayağına gelen fırsatı da iyi kullandı. Attığı frikik golü ile alkışlanan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda aldığı sert uyarı sonrasında toparlandı. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli orta sahaya, "Kavgalara çok karışıyorsun, takımını yalnız bırakma" uyarısında bulunmuştu. O haftadan sonra daha derli toplu bir grafik çizen Mert Hakan, Rize maçında Dzeko'nun golünün asistine imza attı. Kasımpaşa sınavında da golüyle 3 puanın alınmasında büyük pay sahibi olan başarılı oyuncu, Fred dönene kadar daha fazla forma şansı bulacak.



BİR GÖRÜŞ - GÜRCAN BİLGİÇ



"RÜZGARI ARKASINA ALDI ARTIK TAKIM LİDERLERİNDEN"



Türk oyuncuların performanslarıyla taraftarların onlara verdiği destek arasında nedense doğru bir bağlantı var. Mert Hakan'ın yaşadıklarını Kerem Aktürkoğlu G.Saray'da, Salih Beşiktaş'ta, Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da tattı. Ne zaman ki Rize maçında oyunu değiştirdi, tekrar Kadıköy'ün "Alkışlı" ortamına geldi, öz güveni yükseldi ve enerjisi yukarı tırmandı. Szymanski gibi bir yıldızın yerine oynamak ayrıca bir teknik direktör desteği… Mert Hakan, rüzgârı arkasına aldı. Bundan sonrasında takımın liderlerinden biri olacaktır.