Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor!
Giriş Tarihi: 1.3.2024 10:49

Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor!

İHA
Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbide de rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacak. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynamayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, derbide sarı-kırmızılıların en önemli kozu olacak.

Icardi, Beşiktaş'a karşı 3 karşılaşmaya çıktı. Bu derbileri boş geçemeyen 31 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gol kaydetti.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 mücadelede 14 gol sevinci yaşadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA