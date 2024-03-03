Okan Buruk'tan flaş hakem açıklaması! "Türk hakemlerine güveniyoruz"

"REKORLAR İÇİN DEĞİL GALİBİYET ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadyumu'nda sarı-kırmızılıların ilk galibiyeti alması üzerine düşünceleri sorulan Buruk, "İlk galibiyetimiz burada. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Amacımız liderliği devam ettirmekti. Rekorlar için değil, galibiyet aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, kadroda bulunmayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumuna ilişkin, "Arka adalesinde yaşadığı sorundan dolayı rahat hissetmedi. Bugünkü kadroda yer almadı. Bir sonraki maç için kontrol edilecek. En yakın zamanda kadro içinde olacak" açıklamasını yaptı.

Tecrübeli teknik adam, hakem eleştirilerine yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Net bir pozisyon olmadı. Eleştirinin neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Tartışılır bir pozisyon yoktu."