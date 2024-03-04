Trabzonspor, Alanyaspor’a konuk olacak! İlk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Akdeniz ekibi ise sahasında puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 4 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Sisto, Augusto (Muhtemel)

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis.