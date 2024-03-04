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Giriş Tarihi: 4.3.2024 19:02 Son Güncelleme: 4.3.2024 19:03

Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu...

Trabzonspor, Alanyaspor’a konuk olacak! İlk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Akdeniz ekibi ise sahasında puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Akdeniz ekibi ise sahasında puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 4 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Sisto, Augusto (Muhtemel)

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis.

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Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu...
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