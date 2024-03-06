SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a "Joe Worrall'ı oynat" baskısı!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Fores'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Joe Worrall şu ana kadar istediği forma şansını bulamadı. Süper Lig'de 0-0 sona eren deplasmandaki Kayserispor maçında 90 dakika oynayabilen İngiliz stoper, Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçında da son saniyelerde oyuna girmişti.

Beşiktaş'ın defanstaki sorunlarını çözmesi için kadroya dahil edilen ancak Kayseri macındaki performansıyla Santos'u tatmin edemeyen tecrübeli futbolcu formasını Necip'e kaptırmıştı. Kulübeye hapsolan 27 yaşındaki oyuncunun kulübünün de geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la temasa geçtiği ve Worrall'ın oynatılması yönünde siyah-beyazlılara baskı yaptığı ifade edildi.

Kartal'dan sezon sonuna kadar 600 bin euro civarında bir maaş kazanan futbolcunun satın alma opsiyonun kullanılması beklenmiyor. Portekizli teknik adamın sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Colley-Necip ikilisinden vazgeçmeyeceği de gelen haberler arasında... (Takvim)

