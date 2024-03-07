Galatasaray’dan Mertens’e sözleşme teklifi!

Galatasaray'da geçen sezon elde edilen şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Dries Mertens, bu sezon da zirve mücadelesi veren Cimbom'da başarılı performansını sürdürüyor.

36 yaşındaki futbolcu, geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisindeki performansıyla taraflı tarafsız herkese "Yaş 36 yolun başı" dedirtmeyi başardı. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan ve emekli olmaya hazırlanan Belçikalı yıldız, futboluyla göz kamaştırdı.

Tecrübeli 10 numara, geçen sezon futbola nokta koymak istemişti ama Okan Buruk devreye girip "Bir sezon daha" diye ikna etmişti. Buruk, bu kez de farklı bir görev için öğrencisiyle görüşme halinde.

CEVABINI SEZON SONUNDA VERECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Takımın önemli bir parçası olan ve önünde sadece 11 maç kalan (1'i Süper Kupa finali) Mertens, Buruk'un "Yeni sezonda kulübede yardımcım ol" sözünü cebe koydu. Tabii yönetimin ve teknik ekibin önceliği bir sezon daha devam etmesi yönünde ama Mertens aktif futbola nokta koyacak.

Eşiyle beraber durum değerlendirmesi yapacağını belirten 10 numaranın öncelikli hedefi ülkesi Belçika'ya dönmek. Yeni kariyer planlamasında teknik adamlık da bulunan Mertens, Buruk'a cevabını ailesiyle beraber değerlendirme yaptıktan sonra sezon sonu vereceğini söyledi.