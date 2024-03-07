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Giriş Tarihi: 7.3.2024 21:49 Son Güncelleme: 7.3.2024 21:54

Son dakika haberi: Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!

Son dakika haberi: Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu!

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bugün Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e konuk oluyor. Son 16 turundaki bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, bugünkü zorlu maçta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e konuk oluyor. Son 16 turundaki bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

İKİ TAKIMIN SON 16 TURU YOLCULUĞU

H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, 6 maç sonunda topladığı 12 puan ile grubu lider bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Union Saint-Gilloise ise Avrupa Ligi'nde Liverpool, Toulouse ve Lask Linz'in yer aldığı grubu 3'üncü bitirerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Belçika ekibi, Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u elemeyi başardı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Nilsson, Puertas

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

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Son dakika haberi: Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!
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