Son dakika haberi: Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, bugünkü zorlu maçta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e konuk oluyor. Son 16 turundaki bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
İKİ TAKIMIN SON 16 TURU YOLCULUĞU
H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, 6 maç sonunda topladığı 12 puan ile grubu lider bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Union Saint-Gilloise ise Avrupa Ligi'nde Liverpool, Toulouse ve Lask Linz'in yer aldığı grubu 3'üncü bitirerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.
Belçika ekibi, Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u elemeyi başardı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU
Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Nilsson, Puertas
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi