Son dakika haberi: Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu!

İKİ TAKIMIN SON 16 TURU YOLCULUĞU

H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, 6 maç sonunda topladığı 12 puan ile grubu lider bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Union Saint-Gilloise ise Avrupa Ligi'nde Liverpool, Toulouse ve Lask Linz'in yer aldığı grubu 3'üncü bitirerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.