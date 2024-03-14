Son dakika haberi: Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) BAHATTİN ŞİMŞEK

16 MART CUMARTESİ:

13.30 Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba) EMRE KARGIN

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir (Eryaman) CİHAN AYDIN

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş) BURAK PAKKAN

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor (Yeni Adana) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17 MART PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) ATİLLA KARAOĞLAN

16.00 Hatayspor - Samsunspor (Mersin) BURAK ŞEKER

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park) HALİL UMUT MELER