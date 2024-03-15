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Giriş Tarihi: 16.3.2024 00:54

İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş: Karşılaşma üzücü bir sonla noktalandı

İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş: Karşılaşma üzücü bir sonla noktalandı

Pendikspor, Süper Lig'in 30’uncu haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş açıklamalarda bulundu.

Pendikspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş açıklamalarda bulundu.

"KARŞILAŞMA ÜZÜCÜ BİR SONLA NOKTALANDI"

Pozisyonlar yarattıklarını fakat değerlendiremediklerini söyleyen İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş, "İkinci yarıda hücumda formasyon değiştirdik. Oyunu dengeler gibi olduk. Final paslarımız var. Pozisyonlar yarattık fakat değerlendiremedik. Karşılaşma üzücü bir sonla noktalandı. Yapacak bir şey yok. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip iyi futbol oynamaya devam edeceğiz. Pendikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş: Karşılaşma üzücü bir sonla noktalandı
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