Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"Trabzon'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Trabzonspor'un şu anda konusu ligi 3. bitirip kupayı almak. Sahada çok önemli bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Trabzonspor taraftarından ricam beraber hücum edip beraber savunma yapmak. Taraftarın gücünü oyunculara hissettirmelerini istiyorum."

"FENERBAHÇE İLE BİR PROBLEMİMİZ YOK"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Bizi aradılar ve açıklamaların bizimle alakalı olmadığını söylediler. İki tarafın da böyle bir gündemi yok. Herhangi bir problemimiz de yok."

"HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞIN PEŞİNDEN GİDERİZ"

"Bizim ana sıkıntımız belli. Gerçekten hakem camiasının içinde çok farklı VAR kararları hepimizin takdiri. Trabzonspor hiç bir şekilde kimsenin hakkına girmeyi kabul etmez ve kendi hakkını da yedirmez. Her türlü haksızlığın peşine de gider."

"SİSTEMSEL SIKINTILARIN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

"Ben hakemin yanında sistemsel sıkıntıların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır konuşuyoruz bunu. Hakemler gidiyor, geliyor ama hatalar bitmiyor. Gözlemci konusunda, hakemlere verilen puanlamalar konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. VAR'ın nerede devreye girip, nerede girmeyeceğini yazılı olarak verilmesine rağmen birçok pozisyonda farklı uygulanıyor. Trabzonspor'da Onuachu'nun tekmeyle kolunun kırıldığı maçta VAR devreye girmiyor. Maç öncesi başka bir şey söylemek istemiyorum ama bunların standarda bağlanması lazım."

"İMZA ATAN VE GÖRÜŞÜLEN OYUNCULAR VAR"

Gelecek sezon planlamamızı hocamızla birlikte yapıyoruz. İmza atan oyuncular da var, görüşülen oyuncular da var, imzaya yakın oyuncular da var.

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN ÖZEL PRİM BELİRLEMEDİK"

Fenerbahçe maçı için özel prim belirlemedik. Sezon başında derbiler için belirlediğimiz prim devam ediyor. Soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor. (Gülerek.)