Fernando Santos’tan Necip Uysal için övgü dolu sözler

Hürriyet'in haberine göre; Fernando Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette Necip Uysal için şu ifadeleri kullandı:

"Necip son derece profesyonel, verilen görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, çok çalışkan aynı zamanda centilmen ve efendi bir isim. Tam anlamıyla örnek alınması gereken bir oyuncu. Onunla çalıştığım için çok memnunum. Beşiktaş'a saha içi ve saha dışında büyük katkı sağlıyor"

"SERİ YAKALARSAK..."

Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Santos, "Şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Bir de antrenmanlarda üst düzey performans gösteren nitelikli bazı oyuncular nedense maçlarda aynı performansı gösteremiyor. Bir seri yakalayabilsek takım havaya girecek ve gerçek gücümüzü göstereceğiz" diye konuştu.