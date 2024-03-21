Montella, Cenk Tosun'u almama sebebini açıkladı: "Kimse yanılmasın"

Kadroya dahil edilen ve dün kampa katılan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı da takımla ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesinde teknik direktör Montella oyuncularla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirildi.

A Milli Takım, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek. Milliler, TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Puskas Arena'da basına kapalı olarak yürüyüş yapacak. TSİ 19.30'da teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik, basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

"KİMSE YANILMASIN"

Milliyet'e konuşan Vincenzo Montella, Cenk Tosun'u neden kadroda almadığını açıkladı. Deneyimli hoca, "Cenk Tosun için kimse yanılmasın. Milli Takım'da Cenk'ten çok yararlandık. Letonya maçında attığı gollerle bizi rahatlattı. Kapımız kimseye kapalı değil. Cenk ve öteki futbolcularımız, fiziksel olarak hazır olduklarında davet edilecektir." dedi.

Maç yarın TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.