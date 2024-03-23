Duygusal olmayalım

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ümit Milli Takım'a gönderilmesi çok tartışılan Beşiktaş'ın forveti Semih Kılıçsoy ve müsabakaya ilk 11'de başlamayan Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Dürüst olmak gerekirse problem yokken problem yaratmak istiyormuşuz gibi hissediyorum"
diyen İtalyan hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arda görmek istediğimiz bir futbolcu. Muhtemelen bir sonraki maçta başlayacak. Bir soru sormak istiyorum, 8 aydır her maçta oynamayan bir oyuncuyu riske etmemiz gerekir mi? Duygusal olmamamız gerekiyor. Herkesi çok iyi anlıyorum ama biraz mantıklı olmamız gerekiyor. Herkesi takip etmek istiyoruz, herkesi değerlendirmek istiyoruz. Burada kötü bir niyetle cevap vermedim ama sadece şunu söyleyeyim, mayıs ayında ya da haziranda zaten çok fazla konuşulacak isimler olacak. Çünkü sadece 20 kişi götürebileceğiz Avrupa Şampiyonası'na."
Milli Takım'da da Barış Alper joker!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon santrfor, sağ kanat, sol bek ve sağ bek gibi farklı mevkilerde kullandığı Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da da kendi mevkiinde değildi. 23 yaşındaki sağ kanadı dün Vincenzo Montella, ikinci yarıda şans vererek sağ bekte oynattı.