Duygusal olmayalım

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ümit Milli Takım'a gönderilmesi çok tartışılan Beşiktaş'ın forveti Semih Kılıçsoy ve müsabakaya ilk 11'de başlamayan Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.diyen İtalyan hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arda görmek istediğimiz bir futbolcu. Muhtemelen bir sonraki maçta başlayacak. Bir soru sormak istiyorum, 8 aydır her maçta oynamayan bir oyuncuyu riske etmemiz gerekir mi? Duygusal olmamamız gerekiyor. Herkesi çok iyi anlıyorum ama biraz mantıklı olmamız gerekiyor. Herkesi takip etmek istiyoruz, herkesi değerlendirmek istiyoruz. Burada kötü bir niyetle cevap vermedim ama sadece şunu söyleyeyim, mayıs ayında ya da haziranda zaten çok fazla konuşulacak isimler olacak.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon santrfor, sağ kanat, sol bek ve sağ bek gibi farklı mevkilerde kullandığı Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da da kendi mevkiinde değildi. 23 yaşındaki sağ kanadı dün Vincenzo Montella, ikinci yarıda şans vererek sağ bekte oynattı.