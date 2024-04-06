Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri! "Rakibimiz ne yapacak bilmiyoruz"

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Şanlıurfa halkı ve çevre illerdeki vatandaşlar açısından büyük bir heyecan oluştuğunu söyleyen Buruk, "Çok anlamlı bir organizasyon. Deprem bölgesi için gelirlerin bağışlanacağı bir maç. Bu görevimizi yerine getirmek için buradayız. Bundan sonra da her zaman deprem bölgesi için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Geçen senenin şampiyonu olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Yarın için hazırlandık. Yarınki maçın tam olarak ne olacağını bilmesek de biz hazırlandık. Kupayı kazanıp taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin yarın oynanacak mücadeleye 19 yaş altı takımıyla çıkacağını açıklamasıyla ilgili olarak da konuşan Buruk, şöyle konuştu:

"Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi ki, burada hep beraber sarılarak fotoğraf verelim. Ama burada beraber değiliz. Yarın ne olacağını tam bilmiyorum. Türkiye'nin kaosa ihtiyacı yok. O kadar büyük şeyler yaşadık ki. Geçen sene deprem felaketinin ardından bütün kulüpler birlik oldu. Yine burada olmayı istediğimi tekrar belirteceğim. Kazanan Türkiye olsun. Ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda daha çok verici olmamız gerekiyor."