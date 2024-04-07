SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder müjdesi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-Lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 8 Nisan Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

