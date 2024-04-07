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Giriş Tarihi: 7.4.2024 15:50

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sürpriz Osayi-Samuel kararı

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sürpriz Osayi-Samuel kararı

Fenerbahçe'de son zamanların en çok konuşulan ismi olan Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir karar alındı. Talipleri olan Nijeryalı oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmak isteyen yönetim bu karardan vazgeçerek yeni bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bazı futbolcular sergiledikleri performansla büyük beğeni kazandı. Bu futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı oyuncu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan istenmeyen olaylarda en çok gündeme oturan isimlerden birisi olmuştu. Son olarak futbolcuyla ilgili olarak yönetimden flaş karar geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Nijeryalı oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve yönetimle yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Osayi'nin 2025'te bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak. Maaşına da ciddi bir miktar zam yapılacak. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sürpriz Osayi-Samuel kararı
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