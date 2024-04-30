İyi ki VAR sın

Süper Lig'de büyük tartışmaya neden olan ve kulüplerin uzun zamandır kararlarından şikâyet ettiği Türk Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) yerini özellikle kritik maçlarda yabancı VAR hakemleri almaya başladı.Birbirinden önemli kararlara imza atan yabancıVerilen 3 penaltının geri çekilmesini sağlarken, 3 golü ofsayt gerekçesiyle incelettirerek yanlıştan döndürdü.Kart sarıdan kırmızıya döndü.Bu süreçte federasyonen fazla görevi Andre Narciso'yaverdi.MeleroLopez, Fabio Melo, JohanHigler, Gonzalez Fuertes, DanielePaterna, Benjamin Brand,Francisco Hernandez, Pol VanBoekel, Marco Bello ve JohannPfeifer 1'er kez görevlendirildi.