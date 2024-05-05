Selçuk İnan: "3 finalimiz var inanıyorum..."

Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta istatistik bakımından iyi bir sonuç aldıklarını ifade etti.

Maçta genel olarak iyi bir performans gösterdiklerini aktaran İnan, şöyle konuştu:

"Oyuncularım görevlerini yerine getirdiler. İyi mücadele ettik, sonucu alamadık üzgünüm. Umudum var, Trabzonspor, Rizespor ve bu maç çok pozisyona girdik, önemli işler yaptık ama kazanamadık. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Her maçımız final. Kazansaydık da işimiz bitmiyordu. Bugün kazanmak isterdik. Bu maç bizim için final niteliğindeydi. 3 finalimiz var inanıyorum biz bu işin altından kalkıp ligde kalacağız."

Atakaş Hatayspor'a karşı daha fazla topla buluştuklarını anlatan İnan, pozisyonları değerlendiremediklerini aktardı.

Maça ilgi gösteren taraftarlara teşekkür eden İnan, "En önemli destekçimiz onlardı. Galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu takıma inansınlar, desteklesinler." ifadelerini kullandı.