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Giriş Tarihi: 5.5.2024 17:50 Son Güncelleme: 5.5.2024 18:01

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Sivasspor’u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Galatasaray - Sivasspor maçının tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki kritik maçta Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

REKORU KIRMAYA 1 PUAN KALDI!

Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak.

1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

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Son dakika haberi: Lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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