Süper Lig’de şahane pazar

Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün 19.00'da oynanacak 10 maçla devam edecek.Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için devam eden amansız yarışta da tüm takımların gözü birbirlerinin karşılaşmalarında olacak.Bugün F.Bahçe'nin Kayseri karşısında yenilgi ya da beraberlik alması durumunda G.Saray, Karagümrük'ü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.Sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi ve F.Bahçe'nin galibiyetle sahadan ayrılmasında ise şampiyonluk heyecanı son iki haftaya taşınacak.Zirvede 6 puan farkla bulunan G.Saray, 24. şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde.Ligin ilk yarısındaki maçı Cimbom 1-0 kazanırken Türkiye Kupası'ndaki eşleşmede ise 2-0 ile Fatih Karagümrük turu geçmişti.İki takım arasındaki lig maçlarında Cimbom 36 gol atarken Karagümrük 16 kez sevinç yaşadı.Karagümrük'ün ev sahibi olduğu maçlarda (9) Aslan 5 defa kazandı, kırmızı- siyahlılar 2 kez üç puan aldı.Ligin bitimine 3 hafta kala F.Bahçe, 6 puan geriden gelip zafere ulaşarak tarihi bir zafere imza atmak istiyor. Kayserispor ile daha önce ligde 45 kez rakip olan Kanarya bu karşılaşmalarda 28 defa kazanıp 9 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ise 8 defa gülen taraf oldu. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısıforma giyemeyecek.Kayseri ağlarına ligde 98 gol gönderen F.Bahçe, kalesinde ise 48 gol gördü.Kadıköy'de Kayseri'yi 17 defa yenen F.Bahçe 3 beraberlik aldı, 2 kez kaybetti.Son 3 haftaya girilirken küme düşme hattı da alev alev… Şansını iyi kullanıp son haftalara umutlu girmek isteyen 33 puanlı Pendikspor, Avrupa hedefini koruyan Rizespor'u konuk ediyor. F.Bahçe'den aldığı 1 puanla nefes alan Konyaspor ise evinde ağırlayacağı Samsunspor'u mağlup edip küme düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Haftanın kritik karşılaşmalarından biri ise Hatay (34) ile A.Gücü (39) arasında oynanacak. 17. Sırada 35 puanla yer alan G.Antep FK, Adana Demirspor deplasmanında puan ararken bu maçların dışında Karagümrük-G.Saray ve F.Bahçe- Kayseri karşılaşmaları da hem şampiyonluk hem de alt sıralarda kaderi belirleyecek.