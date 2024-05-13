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Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:53 Son Güncelleme: 13.5.2024 16:55

Draguş'un menajeri transferi duyurdu!

Draguş’un menajeri transferi duyurdu!

Bu sezon zirveden uzak kalan ancak kupada finale yükselen Trabzonspor, yeni sezon için kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendirmek istiyor. Bordo-mavili yönetm, Gaziantep'in yıldız golcüsü Draguş için görüşmelere başlamıştı. Oyuncunun menajeri transferle ilgili açıklama yaptı.

Bu sezon zirveden uzak kalan Trabzonspor, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kupada Beşiktaş ile final oynayacak olan bordo-mavili yönetim, şimdiden 3 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Glasgow Rangers forması giyen John Lundstram ve Borna Barisic'in yanı sıra Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Denis Draguş ile anlaşma sağlamıştı.

"TRANSFER TAMAMLANDI"

Draguş'un menajeri, Trabzonspor ile yürütülen transfer görüşmeleri sonrası açıklama yaptı. Romanya basınından SportPesurse sitesine konuşan Florin Manea, "Trabzonspor ve Standard Liege transfer için anlaştı. Artık transferde bitti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Draguş'un menajeri transferi duyurdu!
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