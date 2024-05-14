Barış Alper’in sağı öldürüyor, solu süründürüyor!

BARIŞ ALPER İÇİN BÖLGE FARKETMİYOR

Galatasaray kariyerine sağ açık olarak başlayan Barış Alper Yılmaz, bu bölgede Ziyech ve Tete ile girdiği forma rekabetini kazandı, ilk 11'in bankosu oldu. Milli oyuncu sağ açıktan sonra sol bekte, sağ bekte ve forvette de görev verildiğinde elinden geleni yaparken Alanya deplasmanında sol açığa geçen Barış Alper, attığı 2 golle galibiyeti getirdi.

Solda oynamaya devam eden 2000 doğumlu yıldız futbolcu, 2 asist yaptığı Sivasspor maçının ardından Karagümrük deplasmanına damgasını vurdu. İlk golü atan, ikinci golde Mertens'e asist yapan ve üçüncü galibiyet golünü hazırlayan Barış Alper'i maç sonrası taraftarlar özel olarak tribüne çağırdı.