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Giriş Tarihi: 14.5.2024 07:43 Son Güncelleme: 14.5.2024 07:45

Barış Alper'in sağı öldürüyor, solu süründürüyor!

Barış Alper’in sağı öldürüyor, solu süründürüyor!

Trendyol Süper Lig'de bu hafta ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da tüm camia derbiye kilitlendi. Bu sezon takımın parlayan yıldızı olmayı başaran Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Genç oyuncu, oynadığı farklı mevkilerde skor katkısı yapmayı başardı.

37. haftanın programı açıklanırken yılın derbisi için tarih 19 Mayıs 2024 Pazar olarak belirlendi. 17 Mayıs Cuma günü iki karşılaşma ile başlayacak olan yeni haftada cumartesi günü ise küme düşme hattını ilgilendiren müsabakalar oynanacak. Haftanın finalinde ise G.Saray, pazar günü 19.00'da F.Bahçe'yi RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar puan alması durumunda Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

BARIŞ ALPER İÇİN BÖLGE FARKETMİYOR

Galatasaray kariyerine sağ açık olarak başlayan Barış Alper Yılmaz, bu bölgede Ziyech ve Tete ile girdiği forma rekabetini kazandı, ilk 11'in bankosu oldu. Milli oyuncu sağ açıktan sonra sol bekte, sağ bekte ve forvette de görev verildiğinde elinden geleni yaparken Alanya deplasmanında sol açığa geçen Barış Alper, attığı 2 golle galibiyeti getirdi.

Solda oynamaya devam eden 2000 doğumlu yıldız futbolcu, 2 asist yaptığı Sivasspor maçının ardından Karagümrük deplasmanına damgasını vurdu. İlk golü atan, ikinci golde Mertens'e asist yapan ve üçüncü galibiyet golünü hazırlayan Barış Alper'i maç sonrası taraftarlar özel olarak tribüne çağırdı.

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Barış Alper'in sağı öldürüyor, solu süründürüyor!
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