SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Rafa Silva’da sürpriz gelişme

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan yönetim transfer listesini belirlerken Okan Buruk'un raporu da göz önüne alındı. Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kadroya katılan Tete beklentileri karşılayamazken Brezilyalı yıldızın gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.

Benfica'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rafa Silva ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti. Portekizli yıldız oyuncu için Suudi Arabistan ve Katar takımlarının büyük ilgisi var. 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl için 20 milyon Euro'luk dev bir teklif geldi. Galatasaray bu rakamlara çıkamayacağı için transfer neredeyse imkansız gözüküyor. Bu sezon 52 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 22 gol atarken 15 de asist yaptı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olan Rafa Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu. (Takvim)