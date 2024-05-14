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Giriş Tarihi: 14.5.2024 08:43 Son Güncelleme: 14.5.2024 08:46

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Son dakikalarda Aslan kesildi

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Son dakikalarda Aslan kesildi

Galatasaray; Gaziantep FK (2-1), Kasımpaşa (4-3) ve Fatih Karagümrük (3-2) engellerini son dakikada aşıp zafer için dev adımlar attı. Aslan bu şekilde rakiplerini tam 11 kez avlayarak hanesine 9 puan yazdırdı.

Geriye düştüğü Karagümrük'ü son dakika golüyle yenip F.Bahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan G.Saray, bitime 2 hafta kala 24. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Bu sezon Aslan, Gaziantep FK'yı Barış Alper (2-1) ve Kasımpaşa'yı Vinicius'un golüyle (4-3) son dakikalarda devirmesinin ardından Karagümrük'e de Berkan Kutlu'nun şık vuruşuyla (3-2) aynı tarifeyi uyguladı.

Bu şekilde rakiplerini tam 11 kez avlayan Galatasaray, hanesine 9 puan yazdırırken şampiyonluk yolunda rakiplerine büyüklüğünü hatırlattı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Son dakikalarda Aslan kesildi
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