SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Son dakikalarda Aslan kesildi

Geriye düştüğü Karagümrük'ü son dakika golüyle yenip F.Bahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan G.Saray, bitime 2 hafta kala 24. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Bu sezon Aslan, Gaziantep FK'yı Barış Alper (2-1) ve Kasımpaşa'yı Vinicius'un golüyle (4-3) son dakikalarda devirmesinin ardından Karagümrük'e de Berkan Kutlu'nun şık vuruşuyla (3-2) aynı tarifeyi uyguladı.

Bu şekilde rakiplerini tam 11 kez avlayan Galatasaray, hanesine 9 puan yazdırırken şampiyonluk yolunda rakiplerine büyüklüğünü hatırlattı.