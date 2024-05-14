SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Araplar, Uğurcan Çakır’ı istiyor

Geçtiğimiz günlerde başkan Ertuğrul Doğan'ın gidişine onay verebileceklerini ve ilgilenen kulüpler olduğunu açıkladığı başarılı eldiven için iki Arap kulübünün teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetimin, 8-10 Milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi var.

Bu sezon performansı tartışılan Uğurcan Çakır'ın da ayrılmaya sıcak bakıyor ancak hayali olan İngiltere Premier Lig'de bir teklif bekliyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da toplam 243 resmi maça çıktı. Milli kaleci bu maçlarda 21.777 dakika süre aldı. (Fanatik)