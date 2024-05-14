Visca & Onuachu ikilisi Mertens & Icardi ikilisini solladı!

Trabzonspor'un İstanbul'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 asist yapan Edin Visca ve 2 gol kaydeden Paul Onuachu, performanslarıyla takımın sürükleyici isimleri oldu. Visca, Onuachu'ya 7 asist yaparak maç başına bir golcüye en çok gol pası veren isim durumunda. Visca ve Onuachu'yu takip edenler ise Galatasaray'ın yıldızları Mertens ve İcardi ile Kasımpaşalı Hajradinovic-Costa oldu.