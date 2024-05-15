SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç’tan Mourinho hamlesi: Mario Branco devrede

Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray ile derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de gündem başkanlık seçimi ve Jose Mourinho. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamasının ardından Portekizli teknik adamla ilgili bir hamle de Ali Koç'tan geldi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile bir araya geldi. Görüşmelerde mesafe katedilmesi durumunda Ali Koç'un Mourinho ile masaya oturacağı haber detayında yer aldı. Yine haberde Aziz Yıldırım'ın ise Jose Mourinho ile büyük oranda el sıkıştığı aktarıldı. Aziz Yıldırım'ın Mourinho'nun menajeriyle son detayları görüşmeye başladığı vurgulandı. Fenerbahçe'de başkan kim seçilirse seçilsin tercihin Portekizli teknik adam olacağı kaydedildi. (Milliyet)