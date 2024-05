Markus Gisdol: Zor bir rakibe karşı oynayacağız

Süper Lig'in 37'nci haftasında Samsunspor, 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, taraftarlarının da desteği ile karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Samsunspor taraftarlarından, Alanyaspor karşılaşmasında kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyen Alman teknik adam, "Karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz. Taraftarımızın önünde sahaya çıkacağımız için sabırsızlanıyoruz. Onların önünde oynayacak olduğumuz için de çok mutluyuz çünkü bize her zaman destek oldular. Tabi zor bir rakibe karşı oynayacağız ve en iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Alim'in durumu ile ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Şu an durumu yüzde 50 yüzde 50. Gerekli görüşmeyi yapacağım. Oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak. Taraftarlarımıza buradan bir kez daha sonsuz teşekkürler gönderiyorum. Şimdiye kadar bizi gerek iç saha gerek dış saha maçlarında inanılmaz bir destekle desteklediler. Umarım bizi bu maçta da bizi yalnız bırakmazlar. Her hoca, her oyuncu böyle bir taraftar ister. Biz de bu maçı bu gözle görüyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle çok iyi bir performansı gösterip, maçtan istediğimiz almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.