Son dakika haberi: Beşiktaş için Avrupa arenası tehlikede!

Beşiktaş cumartesi günü ateş hattındaki Hatayspor'u konuk edecek. Kartal, 23 Mayıs Perşembe akşamı ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkacak.

Siyah-beyazlı takım kupayı kazanması halinde hem bu sezonki en büyük hedefine ulaşacak hem de UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkını elde edecek. Ancak Beşiktaş kupayı Trabzonspor'a kaptırması durumunda Avrupa kupalarına gidememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Ligde 55 puanla 5. sırada yer alan Kartal'ın cumartesi günü Hatayspor'la oynayacağı karşılaşma bu anlamda kritik öneme sahip. Beşiktaş, Hatayspor'u mağlup ederse 58 puana ulaşacak ve sezonu ilk 5'te bitirme yolunda önemli bir adım atacak. Siyah-beyazlı takımın en yakın takipçisi olan 52 puanla 6. sıradaki Kasımpaşa ise Çaykur Rize ile deplasmanda karşılaşacak.

İŞTE İHTİMALLER

Beşiktaş kazanırsa, Kasımpaşa'nın takılması halinde ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyecek. Kartal berabere kalır, Kasımpaşa mağlup olursa siyah-beyazlı takım son haftaya girilirken yine UEFA Konferans Ligi biletini cebine koyacak. Beşiktaş'ın takılması, Kasımpaşa'nın galip gelmesi halinde ise her şey iki takım arasında son hafta oynanacak maça kalacak. Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk edeceği bu müsabaka, ligi 5. bitirerek Konferans Ligi'ne gidecek ekibi belirleyecek. Ligi 6. sırada kapatacak takım, Avrupa dışında kalacak.

Beşiktaş ligin ilk yarısında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti. Kartal lig sonundaki puan eşitliği halinde ikili averajda geride olacağı için sezonu Kasımpaşa'nın arkasında tamamlayacak. (Milliyet)