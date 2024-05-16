Son dakika haberi: Ligin en çok atanı Fenerbahçe, en az yiyeni Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki gol istatistikleri dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 36 maçta kaydettiği 92 golle en golcü takım ünvanına sahip olan Fenerbahçe, kalesinde 31 gol gördü. Galatasaray'ın dikkati çeken istatistiklerinden birisi yediği gol sayısı. 36 maçta rakip forvetlere 24 kez gol izni veren sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Galatasaray bu sezon sahasında oynadığı 18 lig maçını da kazanırken, Fenerbahçe ise deplasmanda yenilmeyen tek takım konumunda. Sarı-lacivertliler 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY 2 MAÇTA, FENERBAHÇE 3 MAÇTA GOL ATAMADI

Ligde çıktığı 36 maçın 34'ünde gol atmayı başaran Galatasaray, ligin ilk haftasında Kayseri deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, ligin ilk yarısında deplasmandaki Fenerbahçe derbisinden de 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu 2 maç dışında çıktığı 34 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe ise 36 lig maçının 33'ünde gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda Galatasaray derbisini de golsüz eşitlikle tamamlamıştı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında da gol atamazken kalesini de gole kapatmayı başardı.

Her iki takım da bu sezon gol atamadığı maçlardan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki ekip de ligde yalnızca 1 mağlubiyet alırken, kaybettikleri karşılaşmalarda gol buldu.

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ise deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilmişti.

GALATASARAY İÇ SAHADA, FENERBAHÇE DEPLASMANDA LİDER

Bu sezon ligde evinde oynadığı 18 lig maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, iç saha puan durumunda lider durumda. Sahasında 54 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 51 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Fenerbahçe ise bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan ekip oldu. Sarı-lacivertliler 18 deplasman maçında 15 galibiyet, 3 beraberlik ile 48 puan topladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu maçlarda 39 gol kaydederken, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray iç sahada, Fenerbahçe ise deplasmanda bu sezon mağlubiyet yaşamayan takımlar olarak dikkati çekti.

İKİ TAKIM DA İKİNCİ YARILARDA DAHA ÇOK GOL ATTI

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçlarda ikinci yarılarda daha fazla gol attı. Ligde 89 gol atan sarı-kırmızılı ekip, bu gollerin 40'ını ilk yarılarda kaydetti.

Maçların ikinci yarılarında 49 kez gol sevinci yaşayan Galatasaray, yediği 24 golün de 16'sında karşılaşmaların ikinci devrelerinde topu ağlarından çıkardı. Sarı-kırmızılılar, yediği gollerin 8'ini ise maçların ilk yarılarında kalesinde gördü.

Ligde 92 gol atarak en golcü takım olan Fenerbahçe, bu gollerin 42'sini maçların ilk yarılarında, 50'sini ise ikinci devrelerde kaydetti. Süper Lig'de 31 gol yiyen sarı-lacivertli takım, bu gollerin 12'sini ilk 45 dakikalarda, 19 golü ikinci yarılarda kalesinde gördü.