Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi
Giriş Tarihi: 17.5.2024 21:58

Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi

Antalyaspor, Adana Demirspor’u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Antalyaspor 30. dakikada Steven Mendoza'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarının başında yaptığı değişikliklerle oyunu lehine çeviren Adana Demirspor Abat Aimbetov'un 65. dakikada attığı golle eşitliği yakalasada, Antalyaspor'da Mert Yılmaz 74. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Antalyaspor bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.

Antalyaspor ligin son haftasında Alanyaspor deplasmanına giderken, Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA