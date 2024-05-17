Arda Güler’in o fotoğrafı gündem oldu!

İpanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 3 gol atan Arda Güler, İspanyol gazetecileri etkilemeye devam ediyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, son 4 karşılaşma olan Real Sociedad, Cadiz ve Granada maçında ilk 11'de forma şansı verdiği, Alaves karşısında da 62. dakikada oyuna aldığı Arda Güler, yeteneklerini sergilemeyi sürdürüyor.

Real Sociedad karşısında 29. dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandıran Arda Güler, Granada karşısında takımının ikinci, Alaves karşısında da Madrid temsilcisinin beşinci golünü ağlara gönderdi.