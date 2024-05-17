Belçika’nın köklü takım iflas etti!

Belçika'nın köklü takımlarından KV Oostende, borçlarını ödeyemediği için önümüzdeki sezonda lisansının çıkmayacağını ve ligde mücadele edemeyeceğini açıkladı.

"İFLASTAN BAŞKA SEÇENEĞİM YOK"

Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden KV Oostende'nin yöneticilerinden Werner Van Oosterwyck, konuyla ilgili açıklama yaptı. Oosterwyck, "Lisans olmazsa ikinci amatör lige düşeriz ama oradaki büyük borç yükünü ödeyemeyiz. Bu nedenle, geçici yönetici sıfatımla 3 Haziran'da KV Oostende'nin iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneğim kalmayacak" açıklamasını yaptı.