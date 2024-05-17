Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belçika'nın köklü takım iflas etti!
Giriş Tarihi: 17.5.2024 15:11

Belçika'nın köklü takım iflas etti!

Belçika’nın köklü takım iflas etti!

Belçika'nın köklü takımlarından KV Oostende, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle lisansı iptal edilecek ve önümüzdeki sezon ligde mücadele edemeyecek. Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden ve bir alt lige düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan KV Oostende, iflasını ilan edecek.

Belçika'nın köklü takımlarından KV Oostende, borçlarını ödeyemediği için önümüzdeki sezonda lisansının çıkmayacağını ve ligde mücadele edemeyeceğini açıkladı.

"İFLASTAN BAŞKA SEÇENEĞİM YOK"

Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden KV Oostende'nin yöneticilerinden Werner Van Oosterwyck, konuyla ilgili açıklama yaptı. Oosterwyck, "Lisans olmazsa ikinci amatör lige düşeriz ama oradaki büyük borç yükünü ödeyemeyiz. Bu nedenle, geçici yönetici sıfatımla 3 Haziran'da KV Oostende'nin iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneğim kalmayacak" açıklamasını yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika'nın köklü takım iflas etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA