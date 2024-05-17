İsrail’i atalım!

FIFA'nın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen 74. Genel Kongresi'nde futbolun geleceği ile ilgili kararlar alınırken İsrail'in, Filistin'deki zulmü de gündeme geldi. Toplantının yapıldığı binanın dışında İsrail'e karşı protestolar düzenlenirken bu ülkeye yönelik sportif bir ceza verilmesi konuşuldu.Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasında Rus kulüp ve sporcularının UEFA başta olmak üzere diğer branşlarda turnuva dışında bırakıldığı hatırlatılan toplantıda, aynı durumun İsrail'e de uygulanması gerektiği belirtildi.