Rakamlarla derbiye bakış

15 yıl sonra ilk peşindeler
F.BAHÇE, Galatasaray'ı yenerse 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı dönemi tekrarlayacak. 10 puana daha önce 2008-2009 sezonunda Aragones yönetiminde ulaşmıştı. Bu sezon Beşiktaş'ı 3-1 ve 2-1 yenen Kanarya, Galatasaray'la 0-0 berabere kalıp derbi kaybetmedi. Aslan da Beşiktaş'ı 2-1 ve 1-0'la geçti o da derbilerde kayıpsız.
En çok atan en az yiyene karşı
F.BAHÇE, 92 golle ligin en fazla skor üreten takımı olurken, Galatasaray ise kalesinde gördüğü 24 golle ligin en az gol yiyen ekibi
durumunda. Aslan
89 golle en çok gol atan Kanarya'nın en yakın takipçisi.
Sarı-lacivertliler ise 31 golle kalesinde en az gol
yiyen takımlar sıralamasında G.Saray'ı takip ediyor
İkinci yarılarda şahlanıyorlar!
HEM Galatasaray hem de Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçlarda ikinci yarılarda daha fazla gol attı. Ligde 89 gol bulan sarı-kırmızılı ekip, bu gollerin 59'unu ikinci yarılarda kaydetti. Ligde 92 kez ağları havalandırıp en golcü takım olan Fenerbahçe, bu sayıların 50'sini ikinci devrelerde filelere gönderdi
Evde puan vermiyor
G.SARAY, sahasında oynadığı 18 lig maçında rakiplerine puan kaptırmadı. 18'de 18 galibiyetle başarılı bir grafiğe imza attı.
Fenerbahçe ise deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada yenilmedi ama 3 beraberlikle 6 puan bıraktı. Kanarya 15 galibiyet aldı.