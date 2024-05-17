Rakamlarla derbiye bakış

F.BAHÇE, Galatasaray'ı yenerse 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı dönemi tekrarlayacak. 10 puana daha önce 2008-2009 sezonunda Aragones yönetiminde ulaşmıştı. Bu sezonF.BAHÇE,durumunda. Aslan89 golle en çok gol atan Kanarya'nın en yakın takipçisi.Sarı-lacivertliler ise 31 golle kalesinde en az golyiyen takımlar sıralamasında G.Saray'ı takip ediyorHEM Galatasaray hem de Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçlarda ikinci yarılarda daha fazla gol attı.G.SARAY, sahasında oynadığı 18 lig maçında rakiplerine puan kaptırmadı.Fenerbahçe ise deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada yenilmedi ama 3 beraberlikle 6 puan bıraktı.